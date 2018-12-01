На Азове бушует шторм: под удар стихии попали Кирилловка и Бердянск

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области мощный шторм спровоцировал подъем уровня воды в Азовском море , в результате подтоплено порядка 40 баз отдыха на первой линии.

"Из-за шторма поднялся уровень воды, в результате частично подтоплена территория 40 баз отдыха, находящихся на первой линии возле моря… Уровень воды там достигал 20 см", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Частично отключены от напряжения несколько сел вблизи Кирилловки. Аварийные бригады устраняю повреждения, однако над приморскими населенным пунктом по-прежнему нависают грозовые облака. Порывы ветра на побережье достигают 26м\с, а температура воды в море составляет +3 градуса.

Похожая ситуация наблюдается в Бердянске и в одноименном районе. Ветер оборвал электропровода, оставив без электричества десятки домов.

По прогнозам синоптиков, дождь со снегом и сильный ветер не прекратятся также 2 декабря, незначительно улучшение ожидается лишь на следующий день. Спасатели рекомендуют жителям региона быть осторожными во время пребывания вблизи моря.

Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям прогнозировали 1 декабря в Херсонской области угрожающий подъем уровня воды в Азовском море.