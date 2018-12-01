Спасатели предупреждают о стихийном бедствии на Азовском море

На Азовском море бушует стихия / Фото: Facebook/ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям прогнозируют 1 декабря в Херсонской области угрожающий подъем уровня воды в Азовском море.

"Синоптики предупреждают об угрожающем последствии подъема уровня моря в Херсонской области", – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в районе Геническа уровень воды достигнет отметок стихийного бедствия.

"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – сказано в сообщении.

В ГСЧС заявляют о штормовом предупреждении и просят граждан быть предельно осторожными.

/ Фото: Facebook/ГСЧС

Как ранее сообщалось, военнослужащие ВСУ провели масштабные учения в акватории Азовского моря.