Бойцы ВСУ провели учения возле Азовского моря: опубликовано яркое видео

Момент учений/ скриншот из видео

Военнослужащие ВСУ провели масштабные учения в акватории Азовского моря.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра штаба Операции Объединенных сил (ООС). "Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья", — говорится в тексте.

Экипажи зенитно-самоходных установок 23-4 "Шилка", зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М" и расчеты переносных ЗРК и зенитных установок "ЗУ-23" "ликвидировали" воздушные цели.

Кроме того, в штабе ООС целью учений назвали усовершенствование навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море прошли учения украинской морской охраны, а на побережье ВСУ провели тактические учения "в тылу врага".