Морские блохи нападают на туристов в Кирилловке: чем опасны ненасытные паразиты

2 июля 2019, 18:05

Детям лучше избегать купания в Азовском море.

  • Морские блохи атакуют Кирилловку dnpr.com.ua
  • Морские блохи атакуют Кирилловку ria-m.tv
  • Морские блохи атакуют Кирилловку ria-m.tv
  • Морские блохи атакуют Кирилловку ria-m.tv
  • Морские блохи атакуют Кирилловку dnpr.com.ua

В Кирилловке и на побережье Приморского Посада расплодились морские блохи. Наиболее опасны их укусы для детей.

По информации местных СМИ, мелитопольская семья отправилась в Приморский Посад (это небольшое село, расположенное в Приазовском районе Запорожской области). Как только ребенок начал купаться, он сразу пожаловался на "укусы".

В свою очередь, когда в воду зашли родители, то они почувствовали лишь, что к телу присасываются  водоросли, а уже на суше заметили, что после купания к телу прилипли мелкие существа с двумя усиками, сообщает РИА Мелитополь.

Читайте такжеЭксперт назвала главные признаки наличия паразитовПо информации, к вечеру у ребенка появились укусы, похожие на комариные, а к утру образовались пятна. Визит к дерматологу семью ужаснул. Оказалось, что они были пятнадцатыми пациентами медика с подобными жалобами.

Дерматолог рассказала, что детский организм больше реагирует на укусы морских блох, так как кожа у них более мягкая. Поэтому сейчас детям лучше избегать купания в Азовском море.

По словам туристов, морские блохи сейчас оккупировали и побережье Кирилловки.

Отметим, что кусают человека как самцы, так и самки. Самцы пьют кровь, оставляя после себя только место укуса и зуд. Укус самки чреват не только раздражением.

Серьезные возбудители заболеваний

Болезнь, которую таким образом вызывают морские блохи, называется саркопсиллёз, или тунгиоз.

Развитие тунгиоза провоцирует именно самка песчаной блохи, самцы просто кусают. Самка во время беременности способна вгрызаться в кожу настолько сильно, что ее просто невозможно вытащить голыми руками. Блоха проникает в мягких участках (под ногти, между пальцами и даже в ягодицы) и плотно присасывается к мелким кровеносным сосудам. Оставаясь в таком состоянии, в ней созревает несколько сотен яиц.    

Проникновение паразита в кожный покров сопровождается болью и зудом. Через несколько дней может появиться сильный отек. Живет паразит в теле человека обычно не более недели (6-7 дней). За это время он значительно увеличивается в размерах и превращается в белую горошину. Через 7 дней горошина лопается, и из нее вываливаются яйца, а сам паразит погибает. Полностью избавиться от тунгиоза можно только хирургическим путем – удаление пораженного участка вместе со всеми отложениями. Если запустить тунгиоз и своевременно не обратиться за помощью, то это может привести к пневмонии и деформации пальцев, если паразит залез вам под ноготь или около ногтя.    

Чем опасны морские блохи для человека?

Когда паразит проникает под кожу, то это место воспаляется, появляются процессы гноения. Первые признаки могут появиться лишь через несколько дней. Внешнее это похоже на безобидный нарыв, который невозможно выдавить руками. После удаления образуется небольшая язва. Ели в рану попадет инфекция, то есть риск появления гангрены. Поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять паразита в антисанитарных условиях. Блохи могут кусать как человека, так и любых домашних животных.

Напомним, ранее сообщалось, в Кирилловке туристов поджидает опасная западня.

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Азовское море паразиты Кирилловка новости Украины
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