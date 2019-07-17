Вонь, черви и крысы: курортная Кирилловка погрязла в мусоре

17 июля 2019, 11:34

С туристов стягивают по 200 грн за вьезд на авто, которые должны идти на уборку территории.

В Кирилловке возле турбаз жарятся под солнцем горы мусора

В популярном курорте Кирилловка Запорожской области, где ранее расплодились морские блохи, под палящим солнцем недалеко от вьезда на турбазу Любава жарятся горы мусора.

Видео полной антисанитарии возле базы, расположенной на Бирючем полуострове, показал в соцсетях директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик. Он отметил, что эта территория не входит в зону ответственности парка.

"Пищевые отходы в мешках лежат воняют, черви завелись, и запах тянет весь к нам на базу. Вот такое тут на вьезде – с червями, гадюками, мышами", - рассказал на видео Воловик.

К слову, чтобы избежать подобного, за отдых на Степке (Федотова коса) собирают по 200 гривен с авто. Для туристов пеших с палатками вход на косу бесплатный.

Напомним, ранее сообщалось, в Кирилловке туристов поджидает опасная западня.

Также ранее туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке.

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