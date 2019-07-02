Нищета и туалеты на улице: Джонсон ответил Путину, высмеяв убогость России

В Британии резко ответили Владимиру Путину / Скриншот

В России 30% населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, а 12% россиян вынуждены справлять естественные нужды в туалетах на улице, заявил бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея "себя изжила" и вступила в противоречие "с интересами подавляющего большинства населения".

В материале, опубликованном The Telegraph, Джонсон назвал заявление Путина "колоссальным вздором", что также подтверждают экономические факты.

"Свободное и открытое общество будет, в целом, лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни", - пояснил Джонсон.

Читайте также"Путин - враг!" Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в РоссииОн также подчеркнул, что либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием: "Если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, люди будут страдать, а бедность - расти".

"Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников [вождя], где журналистов убивают, где над "либеральными ценностями" смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд", - ядовито охарактеризовал Джонсон реалии путинской России.

Он добавил, что согласно демократическим стандартам британцы проголосовали за выход из ЕС и закончил свой текст обещанием: "Если мы хотим поддержать либеральные ценности, мы должны покинуть ЕС до 31 октября - и мы это сделаем".

Читайте такжеПутин ответил на обвинение Элтона Джона из-за заявления об ЛГБТ

Напомним, ранее Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии и двуличии и напомнил о цензуре в РФ.