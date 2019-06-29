Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии и двуличии и напомнил о цензуре в РФ

Элтон Джон / Reuters

Британский музыкант Элтон Джон резко прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что в РФ якобы "не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации".

"Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в нашем обществе устарела. Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм Рокетмен, удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие", - написал музыкант в своем Instagram.

Читайте такжеЭлтон Джон объяснил, почему решил завершить карьеруПо его словам, счастливый брак со своим супругом "принес нам обоим огромный комфорт и счастье".

Отметим, что ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что в России "ничего не имеют против" людей с "нетрадиционной сексуальной ориентацией".

Он подчеркнул, что либеральная идея "себя изжила" и вступила в противоречие "с интересами подавляющего большинства населения". По его мнению, это произошло в тот момент, когда общество выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.