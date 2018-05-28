"Знал, в какой райончик едет": Элтон Джон в спортивном костюме засветился в Киеве

Знаменитый британский певец Элтон Джон приехал в Украину. Музыканта заметили в Киеве на Лесном массиве.

"В районе "Дарынка" был замечен сэр Элтон Джон. В спортивках "Адидас". Видимо, знал, в какой райончик едет", - написала в Facebook журналистка Елена Кисиль.

Элтон Джон приехал в Украину на "Кураж Базар" по приглашению Фонда Елены Пинчук для того, чтобы встретиться с украинскими борцами со СПИДом и пообщаться с ВИЧ-позитивными людьми.

Ранее Элтон Джон обматерил фанатов и в ярости ушел со сцены.