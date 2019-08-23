Во Львове открыли мемориал Небесной сотни: трогательные фото

Во Львове 23 августа в День государственного флага на улице Кривоноса-Замковой открыли первую часть Мемориала памяти героев Небесной сотни - это площадь со стелой. Позже будет построена вторая часть - пешеходный мост между холмами вдоль улицы Кривоноса.

"Сейчас построена мемориальная стела, которую покрыто кортеном. Построено три смотровые площадки, установлены таблички с портретами героев Небесной Сотни, которые гравированные на нержавеющей стали. Портеров героев 107... Каждый портрет согласован с семьями погибших героев", - сказано в сообщении пресс-службы Львовского городского совета.

В перспективе мемориал планируют озеленить деревьями в ноябре текущего года. Сейчас он засажен злаковыми растениями, которые внешне напоминают пшеницу.

На деньги инвесторов будет построена вторая часть мемориала - это мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы. Архитекторы намерены возвести канатную дорогу, а также пешеходный мост памяти героев Небесной Сотни.

Напомним, в Одессе вандалы осквернили памятный знак, установленный в честь Героев Небесной сотни возле здания областной государственной администрации.