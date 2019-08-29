Бойцы Азова четырех боевиков уничтожили, еще одного – взяли в плен / Пресс-служба Азова

Бойцы полка Азов на Светлодарской дуге в ночь на 29 августа уничтожили четырех боевиков диверсионной группы, еще одного взяли в плен.

"Во время смены личного состава противника на посту бойцами Азова была замечена группа наемников, которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка Азов, которая несла дежурство на наблюдательном посту", – сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Пленника взяли в плен вместе с оружием и другими вещами, предварительно оказав первую медицинскую и специализированную помощь (он был ранен).

"Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", – пояснили в штабе ООС.

Читайте такжеПочему США не помогут Украине решить вопрос по ДонбассуПо информации пресс-службы Азова, боевик служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР".

Он уроженец украинской Горловки. Неоднократно пытался покинуть место службы, однако там его удерживали насильно.

На передовую, по словам пленного, наемников отправляют в качестве наказания, а командуют батальоном российские офицеры.

Также он сообщил, что в боевых подразделениях "республик" некомплект: в большинстве подразделений служит не более 1/3 части от личного состава.

Размещают боевиков в жилых помещениях местного населения оккупированных украинских населенных пунктов – как и боевую технику, включая танки, которые, согласно минского договоренностям, должны находиться в зоне отвода.

По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки.

"Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, еще раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности", – заявили в Азове.

Напомним, большинство жителей оккупированных, а также подконтрольных Киеву территорий считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Донбассе в феврале-марте текущего года.