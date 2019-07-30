Ветерана Азова, вскочившего на авто Порошенко, допросила полиция

30 июля 2019, 21:36

Мужчина пообещал, если суд признает его вину, что не станет бежать от правосудия.

Никита Макеев
Никита Макеев прыгнул на капот авто Порошенко, за это его вызвали на допрос / Скрин с видео

Ветеран полка Азов Никита Макеев, который у здания ГБР вскочил на авто экс-президента Петра Порошенко, был допрошен полицией из-за этого инцидента.

Заявление на него подали сотрудники государственной охраны, рассказал Макеев в видеообращении, которое выложили на YouTube.

"Отвечу за свои злодеяния, как считает Петр Алексеевич, на капот машины которого я запрыгнул. А он спрятался за своими, как выяснилось, УГОшниками, которые вместо него написали заявление, что якобы я их побил. Петр Алексеевич, я могу вам сказать, что вы за своими УГОшниками не спрячетесь, вам припомнится каждый патрон, который украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который под вашим покровительством ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и российский реванш, который расцвел при вас в виде Медведчука, которому вы помогали обустраивать свой бизнес, развиваться и покупать телеканалы", - отметил Макеев.

Он добавил, что в случае признания вины готов понести ответственность.

"Я от правосудия не прячусь. Если суд встанет на сторону Порошенко, ну что ж, я готов понести наказание", - сказал Макеев.

Как известно, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.

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