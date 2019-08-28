Большинство жителей Донбасса признали "ЛНР" и "ДНР" частью Украины - опрос

Жители "ДНР" и "ЛНР" признали эти территории частью Украины / Reuters

Большинство жителей оккупированных, а также подконтрольных Киеву территорий считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Донбассе в феврале-марте текущего года.

Согласно результатам опроса, 54,5 процента респондентов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент (в 2016 году – 35%) хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента (в 2016 году – 20,6%) выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений.

18,3% хотят вхождения этих территорий в состав республик России, 27,3% хотели бы этого в совставе республик.

На подконтрольных Киеву территориях, больше 95% считают "ЛНР" и "ДНР" территориями Украины, а всего 2,3% хотели бы видеть их частью РФ.

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