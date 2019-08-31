"Оба они – шоумены": эксперт обьяснил, почему Трамп поддерживает Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / коллаж ЗН

Российский оппозиционный политик, экс-глава Госдумы Илья Пономарев обьяснил, почему США открыто поддерживают президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт во время чата на Главреде также указал на отличие Зеленского от Порошенко.

"Во-первых, США видят, что, в отличии от Порошенко, Зеленский – это не про бизнес. Он не стремится нажиться на этой должности. Это всем внушает большой оптимизм", - считает эксперт.

По его словам, Трамп рассчитывает, что его слова Зеленский будет воспринимать как истину, и будет к нему прислушиваться.

"Во-вторых, неопытность Зеленского многими воспринимается как плюс, потому что это значит, что с человеком можно говорить, объяснять, доказывать, а он теоретически должен будет к этому прислушиваться. Хотя я думаю, что Зеленский будет прислушиваться, в первую очередь, к самому себе", - считает Пономарев.

К тому же, Трамп и Зеленский очень похожи, даже по психотипу, добавил эксперт.

"В-третьих, Трамп и Зеленский очень похожи. Оба они – шоумены. Зеленский очень похож на Трампа по своему психотипу. Хотя Трамп – как раз больше про бизнес, чем сам Зеленский. Однако Трамп на своей должности не может заниматься бизнесом, потому в некотором смысле это компенсируется", - отметил Пономарев.

Ранее Илья Пономарев рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным.