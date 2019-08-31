Премии за доносы: у Зеленского ограничили сумму вознаграждения

Взятка должна быть не меньше 10 млн / Facebook.com

В Верховной Раде зарегистрирован президентский проект закона №1010 об обличителях коррупции. В соответствии с документом, украинцы, которые "сдадут" взяточника, смогут получить вознаграждение не более чем в 12,5 миллиона гривен.

Статья 53-7 проекта закона предусматривает, что размер вознаграждения определяется судом в пределах 10 процентов о суммы неправомерной выгоды, но не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления. С 1 января минимальная зарплата в Украине установлена в размере 4173 грн. Следовательно, максимальный размер вознаграждения составляет 12 млн 519 тыс. грн.

Кроме того, чтобы получить премию, украинец должен "сдать" взяточника, который планировал нанести государству ущерб, размер которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума. С 1 июня 2019 года это 2007 грн. Следовательно, сама взятка должна быть не меньше 10 млн 35 тыс. грн, чтобы обличитель мог претендовать на какое-то вознаграждение.

И еще один момент: если об одном и том же преступлении сообщают несколько обличителей, то они должны буду поделиться премией друг с другом. Деньги должны быть распределены в зависимости от важности сообщенной ими информации.

Напомним, эксперты говорят, что силовики знают все схемы кражи бюджетных денег, что позволит через подставных лиц "раскрывать" преступления и получать вознаграждение.