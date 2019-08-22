Премии за донос: как в Украине начнут зарабатывать на откатах после закона о разоблачении коррупционеров

В Украине придумали способ борьбы с коррупцией – разоблачителей коррупционеров будут награждать премиями. Обещают выплачивать до 10% вознаграждения от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Инициатор идеи – замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, которому пророчат должность генпрокурора. Он говорит, что разоблачители могут стать важным инструментом для борьбы с коррупцией в случае их мотивации и защиты со стороны государства.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", – говорит Рябошапка.

Разоблачителям, которые помогут раскрыть масштабное коррупционное преступление, государство хочет гарантировать защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей.

Законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Радой.

Появится схема откатов

Читайте такжеКак Зеленский может искоренить коррупциюАдвокат Виталий Наум уверен, что правоохранители и без 10% прекрасно знают – кто, где и на каких схемах "зарабатывает".

"Коррупция, с которой они решили бороться – совершенно не та коррупция, за которую стоит цепляться. Донести на учителя, врача или секретаря, которому занесли $100, чтобы получить потом 10 процентов? А вот что касается преступлений с бюджетными деньгами, там все очень понятно и прозрачно, была бы политическая воля их победить. И таких дел может быть сто-двести в год, если не больше. И давать еще кому-то 10 процентов от украденных у государства денег – это неплохая система откатов. Будут брать кого-то подставного, якобы раскрывать схему, получать свои проценты, и не нужно будет ничем рисковать. И таким образом у нас появится легальный способ красть бюджетные деньги", - допускает адвокат.

Кто защитит разоблачителей?

А вот адвокат Ростислав Кравец говорит, что такая модель успешно работает в скандинавских странах.

"Но в Украине она не будет работать, а станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать – это ж не глава НАК "Нафтогаз", которому наперед нужно будет выплачивать премию за то, что юристы выиграли в суде. Что касается разоблачителей и этой инициативы, то тут должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут. А может же произойти такая ситуация, что человек кого-то разоблачит, передаст правоохранительным органам, а в конце концов в бюджет ник копейки не попадет, хотя суммы будут называться миллиардными", - говорит Кравец.

При этом, затраты на содержание и защиту этой армии разоблачителей придется где-то брать.

Читайте такжеСдай коррупционера – получи деньги: Зеленский предложил наказывать чиновников за воровство"Нужно быть объективными – многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально - человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи. В Украине есть программа защиты свидетелей. Не знаю, какие там бюджеты, но я сталкивался, когда представляют защиту по этой программе свидетелям и судьям только на время конкретного процесса. Когда он заканчивается – все, охрана снимается. И люди должны отдавать себе отчет, что, идя по такому пути, можно лишиться своей жизни –придется постоянно находиться под чужими фамилиями и не иметь возможности связаться со своими родственниками. В Украине есть подобные программы, но то, что показывают в кино, и то, что происходит в жизни – это две большие принципиальные разницы", - считает адвокат.

По его словам, законодательное поле Украины таково, что зачастую очень сложно различить провокацию взятки или умышленное совершение преступления.

"Если бухгалтер, к примеру, решит разоблачить своего директора, который укрывает какие-то суммы доходов от налогов, и сообщит об этом, куда следует. Но руководитель это делает с помощью бухгалтера, и в данном случае они будут соучастниками. Сама законодательная база подобных дел требует крайне внимательного и скрупулезного подхода, чтобы в дальнейшем разоблачители не оказались провокаторами и не были привлечены к уголовной ответственности. У нас часто происходят такие ситуации, когда разоблачитель указывает на кого-то, что этот человек преступник. Правоохранительные органы ненадлежащим образом проводят следствие. И в результате мы получаем, что человек формально якобы и должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация. Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения?", - уточняет Кравец.

Желающие разоблачить тоже могут преследовать свои мотивы.

"Я не исключаю, что из громадного количества доносов, которые будут поступать, многие могут быть и откровенным враньем. А некоторые – специально поданы исключительно, чтобы получить вознаграждение. Или наоборот, зная, как работают наши правоохранители, смогут создать ситуацию для ухода от ответственности – скрыть нелегальные доходы, показать легальную схему, которая будет выглядеть крайне сомнительно, заявить на этого человека. Потом все проверки покажут, что там все чисто. И второй раз пойти к этому человеку будет крайне сомнительно. Он сможет и дальше проворачивать свои махинации", - уверен Кравец.