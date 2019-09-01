Сплелись интересы: наблюдатели ОБСЕ слили боевикам "ЛНР" свои материалы - видео

Совместное патрулирование боевиков и ОБСЕ / скриншот

Наблюдатели ОБСЕ, которые ранее предупредили Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода, разрешают оккупанта проглядывать свои видеозаписи, в частности, материалы аэросъемки.

По информации, 31 августа, в субботу, пока работники миссии ОБСЕ проводили видеосъемку с помощью дрона, боевики "ЛНР" изучали картинку на мониторе наблюдателей и фиксировали ее на видеокамеру.

О странном сотрудничестве миссии ОБСЕ и боевиков "ЛНР" свидетельствует видео, обнародованное журналистом Константином Реуцким.

Запись была сделана в зоне разведения сил в районе Станицы Луганской. Патруль ОБСЕ вместе с боевиками "ЛНР" находился на так и не отремонтированном мосту на оккупированной территории, передают Факты.

Читайте такжеПолучить вожделенный паспорт РФ: ОБСЕ засекло 30 "предателей" в АлчевскеНапомним, ранее украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в штабе ООС.