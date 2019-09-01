Сплелись интересы: наблюдатели ОБСЕ слили боевикам "ЛНР" свои материалы - видео

Видеозапись была сделана в зоне разведения сил в районе Станицы Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ, которые ранее предупредили Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода, разрешают оккупанта проглядывать свои видеозаписи, в частности, материалы аэросъемки.
По информации, 31 августа, в субботу, пока работники миссии ОБСЕ проводили видеосъемку с помощью дрона, боевики "ЛНР" изучали картинку на мониторе наблюдателей и фиксировали ее на видеокамеру.
О странном сотрудничестве миссии ОБСЕ и боевиков "ЛНР" свидетельствует видео, обнародованное журналистом Константином Реуцким.
Запись была сделана в зоне разведения сил в районе Станицы Луганской. Патруль ОБСЕ вместе с боевиками "ЛНР" находился на так и не отремонтированном мосту на оккупированной территории, передают Факты.
Читайте такжеПолучить вожделенный паспорт РФ: ОБСЕ засекло 30 "предателей" в АлчевскеНапомним, ранее украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.
"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в штабе ООС.