Украина прекратила работы в Станице Луганской: названа причина

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений / @pressjfo.news

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, это связано с отсутствием соответствующих шагов со стороны оккупационных войск РФ.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в штабе ООС.

Читайте такжеВ СЦКК рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице ЛуганскойОтмечается, что утром 25 августа украинские пиротехники приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не были проведены никакие инженерные работы.

Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, которые проводятся с украинской стороны.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской.