Украинская сторона начала работы по возведению моста в Станице Луганской

24 августа 2019, 17:33

На объект прибыли представители миссии ОБСЕ.

  • Строительство моста в Станице Луганской Фото: Facebook/ООС
  • Строительство моста в Станице Луганской Фото: Facebook/ООС
  • Строительство моста в Станице Луганской Фото: Facebook/ООС
  • Строительство моста в Станице Луганской Фото: Facebook/ООС
  • Строительство моста в Станице Луганской Фото: Facebook/ООС

Украинские специалисты 24 августа начали демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

"После обследования в 10.35 ч. указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте", - сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Уточняется, что работы реализовываются успешно. Однако завершить проект удастся лишь при условии отсутствии саботажа со стороны пророссийских наемников и незаконных вооруженных формирований.

На участок работ для фиксации прибыли представители СММ ОБСЕ. Со стороны оккупированной территории на момент приезда миссии какие-либо работы не производились.

"Блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, на КПВВ Станица Луганская запустили электромобиль  - это первый электрокар, который будет курсировать на участке длиной в 800 метров.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской

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мост Станица Луганская Луганская область ООС новости Украины
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