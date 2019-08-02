Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской

Саперы нашли у моста в Станице Луганской 31 мину / mvs.gov.ua

Украинские саперы у моста через реку Северский Донец в Станице Луганской нашли 31 мину.

Саперы за два дня обследовали 0,13 га территории. Обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет, сообщает МВД.

Специалисты ГСЧС до 10 августа должны осуществить разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - сказано в сообщении.

Саперы обнаружили и обезвредили 31 мину / mvs.gov.ua

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" сыпанул угрозами Украине из-за этого моста.

Затем в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий.

Ранее в Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской.