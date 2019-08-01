Восстановление моста в Станице Луганской: боевики устроили саботаж

1 августа 2019, 21:49

Пророссийские наемники не пустили к месту работ сотрудников ГСЧС.

Станица Луганская
Боевики не дают безопасно восстановить мост / facebook.com/ato.news

Боевики оккупированной РФ Луганской области не пустили саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на территорию самопровозглашенной "ЛНР" для разминирования разрушенного моста.

Как сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация, террористы не позволили провести работы вопреки договоренностям.

Саботаж боевиков "ЛНР" зафиксировали представители ОБСЕ. Они подтвердили заявления украинской стороны относительно невозможности проведения работ саперами.

Издание Новости Донбасса констатирует, что разминирование было первым этапом восстановительных работ моста в Станице Луганской, который позволит жителям беспрепятственно пересекать так называемую серую зону.

В РГА отметили, что настаивают на проведении разминирования исключительно украинскими специалистами.

"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" — прокомментировали ситуацию в РГА.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской. В ответ главарь группировки "ЛНР" сыпанул угрозами Украине из-за этого моста.

Затем в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий.

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