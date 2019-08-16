Самый важный маршрут в мире: от КПВВ в Станице запустили электрокар

Электрокар будет курсировать на участке длиной в 800 метров / Фото Facebook Виталия Комарницкого

16 августа в Луганской области от КПВВ Станица Луганская запустили электромобиль - это первый электрокар, который будет курсировать на участке длиной в 800 метров.

Электромобиль проследует от контрольного пункта до разрушенного моста, где находится блокпост боевиков. По словам главы Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого, это самый короткий, но чрезвычайно важный "маршрут мира".

Проект реализован совместно с офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как сообщил в Twitter пресс-секретарь организации в Украине Хуго Райхенбергер, электрокар будет перевозить пожилых людей, беременных женщин и инвалидов, которые пересекают пешеходный контрольно-пропускной пункт Станица Луганская.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz — Hugo Reichenberger ?? (@HugoReichenb) August 16, 2019

Напомним, ранее волонтер Виктория Рудая опубликовала в Fаcebook секретный указ главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец возле Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью фейковой республики.