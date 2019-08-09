В Сеть попал секретный указ террористов о присоединении Станицы Луганской к "ЛНР"

Террорист ЛНР / garmata.org

Волонтер Виктория Рудая опубликовала в Fаcebook секретный указ главаря террористов "ЛНР" Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец возле Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью фейковой республики. Рудая утверждает, что документ является подлинным.

"Указ" датируется 8 августа 2019 года.

Facebook Вікторія Руда

В документе боевиков говорится о том, что "любые попытки Украины по ремонту моста и разминированию территории вблизи него считаются актом агрессии против "ЛНР". Кроме того, в нем "министру иностранных дел ЛНР" и представителю террористов в Минске поручили провести дополнительные переговоры с Россией по обеспечению дипломатического сопровождения скандального указа. Отмечается, что оккупация Станицы Луганской будет рассмотрена на заседании Трехсторонней группы 18 августа.

"Начальнику народной милиции "ЛНР" привести войска в полную боевую готовность. Провести всеобщую мобилизацию мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. "Министру государственной безопасности ЛНР" провести оперативно-разыскные мероприятия на территории пгт Станица Луганская по выявлению антиреспубликанских элементов и принять меры по их устранению", – отмечается в "указе" главаря террористов.

Также в конце документа требуется, чтобы все "главы" городских и районных администраций подготовили обращения к "Народному совету ЛНР" о включении Станицы Луганской в состав псевдореспублики.

Фото документа волонтер опубликовала в комментариях под постом своего коллеги Тима Залаткина.

Напомним, 6 августа участники группировки террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева, демонстративно пришли на украинскую сторону Станицы Луганской, где устроили провокацию с журналистами и главой Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным. Позднее в СБУ заявили, что задержание и арест представителей боевиков могли бы спровоцировать нарушение перемирия.