Провокация в Станице: в СБУ рассказали, почему представителей "ЛНР" не задержали

СБУ / УНИАН

В СБУ прореагировали на провокацию представителей террористической группировки "ЛНР" в зоне военного конфликта на Донбассе в Станице Луганской.

По версии украинских спецслужбистов, задержание и арест представителей боевиков мог бы спровоцировать нарушение перемирия.

"Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и о якобы нарушении перемирия", — заявили в СБУ и отметили, что против этих представителей "ЛНР" открыты уголовные дела и ведутся расследования.

Напомним, 6 августа участники группировки террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева, демонстративно пришли на украинскую сторону Станицы Луганской, где устроили провокацию с журналистами и главой Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.