Провокация в Станице: в СБУ рассказали, почему представителей "ЛНР" не задержали

Несколько запоздало объяснение от СБУ по поводу того, почему представители "ЛНР" не были должным образом наказаны.
В СБУ прореагировали на провокацию представителей террористической группировки "ЛНР" в зоне военного конфликта на Донбассе в Станице Луганской.
По версии украинских спецслужбистов, задержание и арест представителей боевиков мог бы спровоцировать нарушение перемирия.
"Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и о якобы нарушении перемирия", — заявили в СБУ и отметили, что против этих представителей "ЛНР" открыты уголовные дела и ведутся расследования.
Напомним, 6 августа участники группировки террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева, демонстративно пришли на украинскую сторону Станицы Луганской, где устроили провокацию с журналистами и главой Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.