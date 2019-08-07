"Развернули камеры": Представители ЛНР хамски и плебейски набросились на журналистов

Юрий Золкин и представители "ЛНР" / скриншот из видео

Владислав Дейнего и Ольга Копцева, представители группировки террористов "ЛНР" на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, пересекли линию разграничения в Станице Луганской и организовали публичный скандал с главой Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.

Видео инцидента было опубликовано на портале YouTube. В ролике Дейнего и Копцева сходу начинают хамить Золкину, заявляя, что вовсе не обязаны держаться территории, ограниченной линией разграничения.

Читайте такжеВ Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской"Согласно Минскими договоренностям, Станица и Счастье − наши", – сказал Дейнего. Далее Золкин, пытался выяснить цель неожиданного появления представителей группировки "ЛНР" на подконтрольной Киеву. Однако те нагло утверждали, что у него "отсутствуют полномочия". В то же время, интересовались у него, "не забыл ли он русский язык".

"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провокационное заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", – заявила Копцева.

В конечном итоге, она начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и даже толкнула оператора.

Напомним, ранее в Станице Луганской российского телепропагандиста Александра Сладкова местные жители назвали "оккупантом хреновым". До этого адепт "русского мира" сделали провокацию в этом населенном пункте.