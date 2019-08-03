"Оккупант хренов": под Станицей послали российского пропагандиста

Под Станицей послали российского пропагандиста / cxid.info

На месте разведения сил под Станицей Луганской в Луганской области российского пропагандиста Александра Сладкова, снимавшего материал, назвали "оккупантом хреновым".

Таким образом на действия навязчивого представителя ВГТРК отреагировал представитель украинской стороны, инспектировавший ситуацию с разминированием у разрушенного моста под Станицей.

При этом он напомнил российским пропагандистам, что согласно Минским соглашениям, украинских специалистов должны были допустить на другую сторону моста для разминирования, однако террористы нарушили договоренности.

Сладков перебивал собеседника, раз за разом пытаясь узнать его имя и наконец нарвался на емкий ответ: "Да иди ты отсюда, оккупант хренов!".

Напомним, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли договоренностей по разминированию с 1 августа прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий.

Ранее в Минске договорились о восстановлении моста в Станице Луганской.