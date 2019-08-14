ОБСЕ предупредила Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода

ОБСЕ предупредило Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода / InfoKava.com

ОБСЕ в отчете Специальной мониторинговой миссии указала, что в Луганской области боевики разместили десятки реактивных систем залпового огня Град с нарушением линий отвода.

Помимо Градов речь также идет о двух буксируемых гаубицах и 22 реактивных системах залпового огня (РСЗО).

Кроме того, десятки единиц тяжелого вооружения на оккупированном Донбассе "размещены за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

Читайте такжеМоскаль рассказал, как остановить войну на ДонбассеТакже в ОБСЕ сообщили о "20 танках (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)". Еще три танка (по всей вероятности Т-64) обнаружены у Хрустального.

Кроме того, на полигоне у Миусинска зафиксированы 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа).

Ранее в СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе. Информацию о том, какой пакет мер будет использован СНБО ради утихомиривания войны на Донбассе, озвучил секретарь организации - Александр Данилюк.