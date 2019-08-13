В СНБО рассказали, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Снятие экономической блокады со временно оккупированных районов Донбасса не даст результата нужного масштаба, поэтому в СНБО готовят пакет "комплексных мер" по ОРДЛО.

Соответствующую информацию секретарь СНБО Александр Данилюк озвучил в интервью BBC News Украина.

"Любая одна идея, которую мы озвучиваем, не сработает, потому что нужны комплексные меры, а также понимание того, чего мы ожидаем от другой стороны", − заявил он.

Читайте такжеХармс объяснила, почему у Путина снижается аппетит к войне на ДонбассеОднако далее секретарь СНБО не стал озвучивать никаких конкретных временных рамок для принятия решений по Донбассу.

Кроме того, Данилюк отметил, что у президента Зеленского действительно наличествует "дорожная карта" по ситуации на востоке Украины, но публиковать ее в ближайшем времени не станут.

"Есть гуманитарный план президента, который, в принципе, реализовывается [...]. Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто", − подытожил он.

Напомним, ранее Данилюк оценил политическую ориентацию Виктора Медведчука. До этого он назвал "фундамент" переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.