"Это угроза": Данилюк оценил политическую ориентацию Медведчука

Виктор Медведчук / УНИАН

Один из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук имеет "четкую прокремлевскую ориентацию", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Он также согласился с мнением о том, что существует угроза национальной безопасности Украины в связи с приходом в Раду Медведчука.

"И да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", - подчеркнул в интервью BBC News Україна.

Читайте такжеКак Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и ПутинаОценивая вероятность использования наработок Медведчука в работе СНБО, Данилюк отметил, что не знает о каком-то плане Медведчука по Донбассу.

"Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее астролог Влад Росс раскрыл тайну Медведчука.