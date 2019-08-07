Кощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну Медведчука

7 августа 2019, 05:28

Кум Путина Виктор Медведчук борется со смертельной болезнью, уверен Росс.

Виктор Медведчук
Астролог Влад Росс рассказал, какие на самом деле отношения между Путиным и Медведчуком

Лидер Оппозиционной платформы – За жизнь и кум Путина Виктор Медведчук 7 августа отмечает свой 65-й день рождения. Судя по его натальной карте (персональный гороскоп, построенный на момент рождения человека, – Ред.), Медведчук – очень страшный и опасный человек для нашей страны. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В его гороскопе Серная Луна и Сатурн – в злобном Скорпионе, что указывает на очень злопамятного человека, который не способен забыть или простить даже малейшие обиды. Кроме того, такая комбинация планет указывает на то, что это – человек-разрушитель: Черная Луна и Сатурн (символ власти) в Скорпионе несут разрушительную программу", - отметил астролог.

Читайте такжеГетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реваншРосс добавил, что эта особенность является губительной для того человека, в гороскопе которого присутствует такое сочетание планет.

"Человек как бы пожирает себя сам изнутри, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Из-за этого Медведчук уже много лет сражается с опасной болезнью – раком. Учитывая, что планеты неблагоприятно расположились в Скорпионе, это указывает, что недуг, скорее всего, поразил выделительную систему, то ли яички, то ли простату. Именно из-за недуга Медведчук стал походить на "чахлика невмерущего" (Кощея Бессмертного)", - заявил астролог.

По его прогнозам, Виктор Медведчук не сможет прожить больше 5-10 лет.

"Это максимум, потому что у него поражающая ситуация – Плутон в соединении с Солнцем в доме преждевременного ухода из жизни", - отметил Росс.

Кроме того, гороскоп Медведчука указывает на то, что этот человек несгибаем, он всегда стремится добиваться своих целей и того, чего он хочет.

"Восходящий узел лунной орбиты в Козероге указывает на политика, который стремится все время делать карьеру. Но он обречен быть крайне непопулярным себя на родине, в стране, где он живет с детства, поскольку заходящий узел лунной орбиты находится в зодиакальном знаке Рака. Потому ко всему, что касается Украины, он относится негативно. И хотя Медведчук неустанно будет следовать своим целям, в нашей стране у него это не будет особо получаться", - считает эксперт.

Астролог также рассказал, чем кум Путина может быть опасен для Украины.

Читайте такжеКак Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина"Перед Путиным у Медведчука большие обязательства, но при этом он крайне предан российскому президенту и всему тому, что они делают вместе. А вся эта деятельность однозначно не принесет Украине ничего, кроме разрушения.

Самая большая опасность для нашего государства состоит в том, что Медведчук вполне может разрушить Украину на мелкие части, по крайней мере, он способен раздробить ее на западную, восточную, южную и т.д. Тот курс, которым он сейчас идет – это разрушительный путь для нашей страны", - резюмировал он.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете,перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог день рождения Виктор Медведчук Владимир Путин Влад Росс астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:02
"Е*ать, душа": Экс-Серебро вывалила грудь из откровенного платья
05:48
Смертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероида Видео
05:28
Кощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну Медведчука
04:52
Могучая торпеда Нибиру взорвет Землю за 200 секунд - уфологи
04:36
Переломы и потеря ногтей: названа опасность кроссовок
04:01
Новое подорожание: цены на хлеб подскочат на 20% - эксперт
03:15
В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно Видео
02:27
Диетолог развеяла мифы об овсянке и подсказала, как выбрать полезную крупу
01:47
К каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2: эксперт дал прогноз
01:03
Горячая порнозвезда-француженка разделась для фанатов на фото Фото
00:25
Стало известно, сколько женщин готовы к курортному роману
00:11
Супрун объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес
06 августа, вторник
23:58
Лига Европы: все результаты матчей
23:40
Убийство украинских военных на Донбассе: Волкер отреагировал на нарушение перемирия
23:34
Лига чемпионов: Брюгге дожало Динамо (видео гола и острых моментов) Видео
23:20
Лига чемпионов: Брюгге - Динамо - 1:0: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка
23:17
Семь миллиардов в США: Луценко сделал громкое заявление о людях Януковича
22:42
Настя Ивлеева выходит замуж за Элджея
22:39
Украинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности
22:15
Два трупа в больнице на Одесчине: мужчина подорвал себя и свою сожительницу Видео
22:10
Карнивал Роу 2019: точная дата выхода и трейлер сериала Видео
21:41
Из России сбежал скандальный дизайнер Артемий Лебедев - видео
21:26
Луценко сваливает: названа дата отставки генпрокурора Видео
21:16
Кресло вице-спикера: Разумков сделал предложение оппозиции
20:58
Вежливый ответ: во Франции отозвались на призыв Зеленского по сбору нормандского формата
20:51
Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы
20:45
Зам Климкина пролила свет на причины его конфликта с Зеленским
20:09
У Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде Видео
20:00
Кличко за последний месяц четыре раза ходил в отпуск Фото Видео
20:00
Ученые выявили ряд полезных свойств красного корейского женьшеня для украинцев новости компании
19:38
Потенциальный рулевой Слуги народа в Раде высказался о своем назначении
19:21
Капитуляция Луценко: в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко - видео Видео
19:19
Горы отходов и жуткая вонь: в "ДНР" город утопает в мусоре
19:11
"Присылайте все иски": Гонтарева высказалась из-за вызова на допрос в ГПУ
19:07
Полиграфы и массовые увольнения: новый главный пограничник наметил план действий
18:50
Погибли четыре бойца на Донбассе: Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону
18:35
Руни возглавил английский клуб
18:30
500 самых зажиточных толстосумов мира потеряли за день 117 миллиардов
18:28
Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Украины
18:22
Иждивенцы государства: Парубий и Ко получили по 20 тысяч за аренду жилья в июне - список Фото
18:02
"О*уенно": Maruv в прозрачном наряде взбудоражила сменой имиджа Фото
17:46
"А мозг вам не завезли?": Украинский телеведущий поскандалил в Сети с россиянкой
17:38
"Он скоро высрет новороса": сеть потешил татуированный "момон" боевика "ДНР"
17:29
Все банки Украины переходят на IBAN: нужно ли менять банковские карты
17:22
В Кремле придумали вероломный план с российскими паспортами на Донбассе
17:16
Владельцам малых наземных СЭС вернули "зеленый тариф"
17:04
Макгрегор назван самым популярным бойцом в мире
17:02
Дочь Потапа в бикини похвалилась подтянутой фигурой
16:57
Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады Видео
16:55
Украинский язык в быту 75% жителей: Кабмин поставил цель на 10 лет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять