Речи Медведчука по суду проверят на сепаратизм

Виктор Медведчук / Скриншот из видео

Шевченковский райсуд столицы Украины назначил проведение лингвистической экспертизы заявлений, сделанных одиозным политиком и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком – на предмет поиска в них признаков сепаратизма.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УН со ссылкой на решение суда от 2 августа нынешнего года.

Главным объектом экспертизы должна стать пресс-конференция, которую Виктор Медведчук и Юрий Бойко дали 18 июля. В самый канун досрочных выборов в Раду они несколько раз летали в Россию и проводили встречи с чиновниками высшего ранга страны-агрессора.

Читайте также"Агрессивный персонаж": политолог пояснил, как ненависть Медведчука расколола Оппозиционный блокЭкспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста суд обязал определить, имеются ли в тексте выступления Виктора Медведчука публичные призывы к "насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины − совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды".

Напомним, в конце марта нынешнего года Юрий Бойко и Виктор Медведчук уже приезжали в Россию. Тогда в Москве они провели переговоры на газовую темы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой российской корпорации Газпром Алексей Миллер. Далее, уже летом, Бойко с Медведчуком еще раз укатили в РФ (Санкт-Петербургский международный экономический форум) − якобы ради скидки на газ.

