Эксперт спрогнозировал, как Слуга народа схлестнется с партией Медведчука в Раде

6 августа 2019, 04:46

По мнению эксперта, нардепам от президентском политсилы, партии Слуга народа, предстоит большой объем Рады против Оппозиционной платформы - За жизнь.

Рада
зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дал прогноз по поводу того, каким влиянием будут обладать в Раде нового созыва депутаты пророссийской ориентации.
"С моей точки зрения, на данный момент Слуга народа не может скооперироваться с Оппозиционной платформой - За жизнь, хотя их электорат схож - юго-восток. Поэтому задачей №1 для Слуги народа и Зеленского в технологическом плане будет торпедирование партии ОПЗЖ, выбивание у нее из-под ног ее электоральной базы и повестки дня", - заявил он. 

По мнению Кулика, представителям президентской партии Слуга народа нужно будет всячески мешать нардепам от пророссийски настроенных сил и не дать им занимать важные парламентские должности.

Читайте такжеПринуждение к прямым переговорам: что на самом деле стоит за разговором Путина с Зеленским"Так, будет казаться, что партия Слуга народа привлекает к себе определенные лозунги и идеи ОПЗЖ. А это, несомненно, будет вызывать критику со стороны патриотических сил и возможных союзников или попутчиков Слуги народа в парламенте. Но это будет делаться для того, чтобы торпедировать ОПЗЖ. А это нужно, хотя бы потому, что Оппозиционная платформа сможет даже претендовать на должность вице-спикера. Это также важно понимать, что тот же Медведчук может стать вице-спикером Верховной Рады как представитель второй политической силы по весу.Также ОПЗЖ будет претендовать на ряд комитетов и должностей в комитетах. И здесь задачей монопартийной большинства и ее попутчиков или возможных союзников в парламенте будет договориться между собой и не позволить Опоплатформи - При жизни получить эти должности. Это станет предохранителем от негативного влияния пророссийских сил", - выразился он.

Кроме того, Кулик крайне позитивно оценил инициативу, недавно озвученную одним из новоиспеченных депутатов от Слуги народа Богдана Яременко по поводу уголовной ответственности за самовольные переговоры с РФ.

" То, что ОПЗЖ будет максимально использовать парламентскую трибуну для критики, для продвижения своих идей и пиара - это однозначно. Уже сейчас я слышу инициативу Богдана Яременко о принятии законопроекта, который сделает невозможным любой политический туризм в страну-агрессора. Если такой закон будет принят, я буду только аплодировать", − суммировал свои слова эксперт.

Напомним, ранее Виталий Кулик спрогнозировал ближайшие действия верхушки Кремля в Украине, а также поведал, какими рычагами влияния сможет пользоваться Петр Порошенко в новом созыве Рады

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Россия Верховная Рада Слуга народа Слуга народу Оппозиционная платформа - За жизнь
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