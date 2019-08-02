Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде

Порошенко может осуществлять попытки влияния на работу парламента / УНИАН

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что экс-президент Петр Порошенко и его политсила изберут тактику оппозиции по отношению к Слуге народа и могут поддержать партию Владимира Зеленского лишь в контексте некоторых законопроектов.

"Есть ли у Порошенко влияние на формирование правительства и политики правительства, на действия правоохранителей и суды? Да, у Порошенко такие механизмы остались. И не скоро эти инструменты и механизмы удастся выкорчевать новой власти. Потому что были сформированы органы, полномочия которых еще на три-семь лет сохранятся. Снять этих людей, отправить в отставку или переформатировать органы будет не так просто, потому что нет механизмов такого переформатирования или быстрых отставок", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, разумеется, с каждым годом влияние Порошенко будет ослабевать, однако сразу избавиться от него невозможно.

"У Порошенко сохранятся определенные возможности. Конечно, они будут все больше и больше таять с каждым годом, но все-таки определенный ресурс влияния у него останется", - отметил он.

Напомним, во время чата в Главреде Кулик заявил, что первые конфликты и противоречия в президентской партии Слуга народа начнутся уже через несколько месяцев, возможно, через полгода.