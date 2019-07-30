Эксперт рассказал, из-за чего могут поссориться "слуги народа"

30 июля 2019, 18:12

Если Зе-команда не воспользуется карт-бланшем, она "сожжет" себя быстрее, чем Ющенко и Порошенко вместе взятые, считает Виталий Кулик.

Зеленский
Разочарование в Зеленском может привести к досрочным выборам или новому Майдану / Reuters

Директор центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что первые конфликты и противоречия в президентской партии Слуга народа начнутся уже через несколько месяцев, возможно, через полгода. Об этом он сказал во время чата на Главреде.

Слишком разношерстная публика собралась в списке политсилы, считает он. С одной стороны - люди, связанные с Майданом и общественными структурами, которые не откажутся от своих взглядов из-за депутатского мандата. С другой - люди, которые четко обслуживают корпоративный интерес спонсоров партии.

"Итак, конфликты между поколениями и ценностными ориентациями возможны. Их следует ожидать в ближайшее время", - заявил Кулик.

Кроме того, эксперт обозначил риски для президентской политсилы. Дело в том, что Зе-команда пользуется огромным доверием и может делать все, что угодно - изменить Конституцию или положение о принятии новой Конституции, внести изменения в действующий Основной Закон.

"У новой команды есть огромное поле для маневра, и если она не воспользуется этими возможностями, она "сожжет" себя быстрее, чем Ющенко и Порошенко вместе взятые", - уверен Кулик.

В кто же время, по его мнению, команда Зеленского не готова реагировать на эти вызовы без привлечения мощной экспертной поддержки, без привлечения различных сфер и групп интересов. Однако, ставки делаются только на "своих".

"Это может сыграть злую шутку с Зеленским и его политической силой. В таком случае мы будем иметь, если не Майдан, то досрочные парламентские выборы. Слишком высока вероятность протеста в случае разочарования в Зеленском", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от ЗеленскогоНапомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов. Уверенную победу одержала партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Также в ЦИК определили и победителей во всех 199 мажоритарных округах

30 июля Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в Верховную Раду в течение 15 дней после дня проведения голосования, крайний срок истекает 5 августа.

Глава офиса президента Андрей Богдан на брифинге 30 июля сообщил, что Верховная Рада IX созыва может не успеть собраться до 1 сентября, хотя ранее планировалось провести первое заседание новоизбранного парламента 24 августа – в День независимости Украины.

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Владимир Зеленский Слуга народа Виталий Кулик новости Украины
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