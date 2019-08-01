"Он превзойдет всех": эксперт сравнил власть Зеленского и Януковича

Зеленского нельзя сравнивать с Януковичем, считает эксперт / Фото: Reuters

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что глава бывшей Партии регионов и экс-президент Виктор Янукович не имел такой власти над Верховной Радой, как благодаря избирателям получил Владимир Зеленский.

"У Януковича власть была результатом взаимодействия, политической коррупции, договоренностей и торгов, выделением субвенций под конкретных мажоритарщиков за "правильное" голосование. То есть - вопросом торгов, откатов и кулуарщины", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Кулика, первыми решениями Зеленского будет ликвидация депутатской неприкосновенности и практика лишения депутатского мандата в случае нарушения партийной дисциплины.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон""Если Владимир Зеленский пойдет именно таким путем, он получит максимальную концентрацию власти в своих руках. Очевидно, что он превзойдет всех предыдущих президентов Украины в плане их контроля над депутатским большинством в парламенте", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что вся полнота власти в руках у Зеленского будет иметь как плюсы, так и минусы. С одной стороны, он сможет реализовать все задуманное. Но, с другой, есть соблазн захватить больше, чем способен осуществить.

"Такое искушение может "сорвать крышу" у некоторых людей из окружения Зеленского, и они начнут передел собственности, использование влияния, переламывания через колено, силы и избыточности политических решений, у них политическая мотивация будет преобладать над экономической или над здравым смыслом. Есть риск, что у определенных представителей Слуги народа может наступить "головокружение от успехов", - подытожил аналитик.

Напомним, во время чата в Главреде Кулик заявил, что первые конфликты и противоречия в президентской партии Слуга народа начнутся уже через несколько месяцев, возможно, через полгода.