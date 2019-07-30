"Проблемы и негатив": эксперт оценил шансы команды Зеленского "подвинуть" Кличко

Виталий Кличко / Reuters

Намерение команды президента Владимира Зеленского "подвинуть" главу КГГА Виталия Кличко представляется вполне реальным, считает политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Сейчас обсуждается идея разграничения должностей городского головы и председателя КГГА. А у Кличко явно произошло переформатирование его политической поддержки в парламенте - уже нет депутатов, его лоббистской группой. Кроме того, в горсовете у него уже начинаются проблемы с большинством - он его теряет. Поэтому и отношение к Кличко в городе неоднозначно. Накапливается негатив, особенно из-за незаконной застройки, неудовлетворительной работы коммунальных служб и управляющих кампаний, тарифов", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

В этой связи эксперт предположил, что для Виталия Кличко складывается неоднозначная ситуация.

"И у партии Зеленского есть шансы провести во время досрочных выборов своего мэра Киева", - добавил Кулик.

Напомним, накануне заместитель мэра Киева Виталия Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление о сложении полномочий.