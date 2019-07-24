"Законно, но несправедливо": юрист объяснил, как у Зеленского могут снять Кличко

Как уволить Кличко с должности главы Киева / Фото: klitschko-brothers

Снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА будет являться нарушением закона.

Такое мнение высказал юрист, директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко в комментарии Главреду, комментируя информацию о том, что Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

"Еще в 2003-м Конституционный суд решением номер 21-рп/2003 от 25 декабря разъяснил, что КГГА является единственным в организационном отношении органом, который выполняет функции исполнительного органа Киеврады. И возглавлять Киевскую горадминистрацию может только лицо, выбранное Киевским городским головой. Следовательно, снятие Кличко будет нарушением решения Конституционного суда", - отметил Сергиенко.

Он отметил, что похожая ситуация была во времена мэра Черновецкого, который фактически занимал свой пост, но по сути управлял всем Александр Попов.

"Думаю, что давление на Кличко тоже будет, мы взрослые люди и знаем, что в нашей политике без него не обойтись. И на нынешнего мэра будут давить с разных сторон, чтобы он просто ушел. Если так произойдет, это будет законно, хотя и несправедливо по отношению к киевлянам", - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, у Зеленского предложили правительству уволить с должности главы Киевской госгорадминистрации Виталия Кличко.

В сети опубликовано письмо за подписью главы Офиса президента Андрея Богдана, который объясняет, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмином. И в случае избрания нового главы державы, продолжают работать, пока на их должности не назначат новых чиновников.

Позже у самого Кличко отреагировали на обращение главы Офиса Андрея Богдана, отметив, что ничего о письме не знают.