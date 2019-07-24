У Кличко отреагировали на обращение Богдана о снятии его с должности главы Киевской ГГА

У Кличко не получали копию письма об его увольнении

В Киевской государственной городской администрации не знают о прошении главы Офиса президента Андрея Богдана к министру Кабмина Александру Саенко о снятии с должности главы Виталия Кличко.

Пресс-секретарь столичного главы Оксана Зиновьева в комментарии 24 каналу отметила, что копии писем и подобная информация главе КГГА не поступали.

"Письмо адресовано не КГГА, не мэру и там адресат написан, Александр Сергеевич (Саенко – ред.). Нам об этом не сообщали. И это же письмо Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему собственно не появилось само представление? Или направлено оно на Кабмин? Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщение о таком письме нам еще не прислали", – рассказала Зиновьева.

Отметим, в СМИ распространилась информация о том, что Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Напомним, в начале июля Кличко встречался с Зеленским. Они обсудили разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации.