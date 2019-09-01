"Запахнет жаренным": стало известно о продвижении вперед ВСУ на Донбассе

ВСУ вынудили боевиков бросить свои позиции у Горловки

В зоне ООС на Донбассе украинские военные продвинулись вперед в районе Горловки.

Бойцы ВСУ вынудили боевиков бросить свои позиции на передовой и отойти в тыл.

"Просто пока ещё тепло, наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперёд. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив… оружие, просто сбежали в тыл оставив свои укреплённые позиции", — сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе ВСУ превратили в развалины позиции боевиков.