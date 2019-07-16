"Сеющий смерть беспилотник": На Донбассе ВСУ превратили в развалины позиции боевиков - видео

Панорама боя / скриншот из видео

Бойцы ВСУ уничтожили позиции боевиков группировки "ДНР" в пригороде временно оккупированного города Горловка, что на Донетчине.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин.

"Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов", − написал он.

По данным Мысягина, удар по боевикам после второго пролета беспилотника над позициями террористов − на низкой высоте.

"Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции. И окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и… Все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена", − подытожил он.

Напомним, ранее бойцы ВСУ жахнули из орудий и устроили боевикам "прием в 200 бригаду". До этого украинский офицер и волонтер Анатолий Штефан сообщал о том, что ВСУ убили "командира разведки" бригады "Оплот" группировки "ДНР" Евгения Новикова.