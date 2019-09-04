Под Тернополем прогремел взрыв: ректор ВУЗа и его жена тяжело ранены

На месте взрыва работают кинологи, взрывотехники, криминалисты / Фото Нацполиции

Около восьми утра в среду, 4 сентября, во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого по улице Тернопольской в ​​селе Петриков прогремел взрыв. Сам ректор и его жена получили травмы.

Издание 20 минут со ссылкой на очевидцев сообщает, что Крысоватый поднял во дворе пакет с неизвестным содержимым. Пакет взорвался у него руках. Ректор и его жена получили серьезные травмы. По словам соседей, Крысоватому оторвало кисть. Окровавленную жену, которая потеряла сознание, забрала скорая. Также сообщается, что недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.

"Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori", - такой текст якобы был написан от руки на листе, который положили в конверт и оставили возле дома ректора, сообщает портал Тернополяне. "Momento mori" переводится с латинского как "Помни о смерти".

Фото ternopoliany.te.ua

Фото ternopoliany.te.ua

Преcc-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде сообщил, что во дворе хозяйства, где проживает ректор, взорвался неизвестный предмет. Он подтвердил, что хозяин дома и его супруга получили ранения. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты.

Напомним, в оккупированном Донецке в Кировском районе 4 сентября на территории шахты Скочинского произошел взрыв. Информация о пострадавших уточняется, но в сети сообщают об одном погибшем и еще одном пострадавшем.