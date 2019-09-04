Под Тернополем прогремел взрыв: ректор ВУЗа и его жена тяжело ранены

4 сентября 2019, 12:47

Злоумышленники оставили записку с якобы таким текстом: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori".

На месте взрыва работают кинологи, взрывотехники, криминалисты / Фото Нацполиции

Около восьми утра в среду, 4 сентября, во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого по улице Тернопольской в ​​селе Петриков прогремел взрыв. Сам ректор и его жена получили травмы.

Издание 20 минут со ссылкой на очевидцев сообщает, что Крысоватый поднял во дворе пакет с неизвестным содержимым. Пакет взорвался у него руках. Ректор и его жена получили серьезные травмы. По словам соседей, Крысоватому оторвало кисть. Окровавленную жену, которая потеряла сознание, забрала скорая. Также сообщается, что недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники. 

"Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori", - такой текст якобы был написан от руки на листе, который положили в конверт и оставили возле дома ректора, сообщает портал Тернополяне.  "Momento mori" переводится с латинского как "Помни о смерти".

Фото ternopoliany.te.ua
Фото ternopoliany.te.ua

Преcc-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало  в комментарии Украинской правде сообщил, что во дворе хозяйства, где проживает ректор, взорвался неизвестный предмет. Он подтвердил, что хозяин дома и его супруга получили ранения. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма. 

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты. 

Напомним, в оккупированном Донецке в Кировском районе 4 сентября на территории шахты Скочинского произошел взрыв. Информация о пострадавших уточняется, но в сети сообщают об одном погибшем и еще одном пострадавшем. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Тернополь взрыв полиция Ректор новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:20
Без Зеленского, без денег: что случилось с шоу Рассмеши Комика
13:11
"Лишь сплетни": глава Минздрава опровергла слухи о связи с Радуцким Видео
13:06
"Нах*й Подол не нужен": в Киеве коммунальщики покрасили фонтан в вырвиглазный цвет - фото
13:03
"Пять лет хуцпы завершились": Ройтбурда выгнали из Одесского художественного музея
12:47
Под Тернополем прогремел взрыв: ректор ВУЗа и его жена тяжело ранены
12:34
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей
12:25
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов
12:17
На территории шахты "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие - СМИ
12:15
Организаторы форума Путина случайно "слямзили" мост в Бангкоке Фото
12:13
Умер Питер Линдберг: биография, личная жизнь, работы знаменитого фотографа Фото
12:05
Бывший футболист Реала попался на рассылке детского порно - полиция
11:57
Доктор Кто появится в сиквеле Отряда Самоубийц
11:53
Богдан в Раде пародировал Порошенко, Зеленский не смог сдержать хохота Видео
11:40
В захваченном Донецке в маршрутке провели проукраинскую "диверсию": опубликовано фото
11:18
В Словении предложили ЕС новое решение для европейского статуса Украины и Турции
11:12
Мягкая мебель и столовая с плазмой и фонтаном: Зайцева будет отбывать "десятку" в VIP-тюрьме Видео
10:59
"Не завидуйте!": грудастая нардеп прокомментировала интимную переписку в Раде
10:58
Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен
10:54
"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками
10:38
Главный лесник Житомирщины, которого публично "высек" Зеленский, остался без работы
10:27
В НБУ сообщили о провале "украинского Томоса"
10:15
Известный американский спортсмен умер после падения со скейтборда
10:07
В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа
09:58
"Лица первоклассников перекосило": в РФ на школьную линейку согнали "спецназ" Видео
09:39
Почему депутатскую неприкосновенность могут еще вернуть мнение
09:22
В Генштабе ВСУ рассказали, какие реформы и перестановки ждут украинскую армию
09:20
"Бархатный накрыло": в Сети снова показали пустые пляжи Крыма Фото
08:56
Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной
08:51
Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским Видео
08:45
"В Динамо сейчас бардак" - источник
08:28
В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз
08:20
Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ мнение
08:00
Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео
07:36
Симпатик Путина остался у руля правительства Италии
07:28
Зачем Путин шантажирует Зеленского мнение
07:18
Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2
07:15
Диетолог назвала идеальный график приема пищи
06:53
Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов Видео
06:51
Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом мнение
06:41
Модный маникюр осень 2019: самые красивые 40 вариантов из Instagram Фото Видео
06:30
Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности
06:02
"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами
05:27
Знак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологи Видео
05:16
Путин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе Видео
04:59
Сгорел на работе: в Испании прямо на кастинге умер юный порноактер
04:42
Дырища размером в Юпитер: парад планет пробил Солнце - ученые
04:19
Доктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей
03:48
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
03:11
Повод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака
02:31
Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять