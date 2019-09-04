Не поделили храм: в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую бойню

Более полусотни человек подрались возле храма / rv.npu.gov.ua

В селе Малинск Березновского района Ровенской области произошел массовый конфликт на религиозной почве, пострадали 11 человек.

Прихожане двух религиозных общин не сумели поделить храм: что представители приходского совета Петр-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения, что возмутило верующих другой епархии, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Ровенской области.

"Спор возле церкви между почти 60 лицами переросла в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

В Ровенской области спор между прихожанами закончился дракой / rv.npu.gov.ua

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