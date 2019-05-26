В УПЦ МП пожаловались на захват храма на Буковине сторонниками ПЦУ

В Черновицкой области разгорелся религиозный скандал.
В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о захвате их храма в селе Васлововцы Черновицкой области.
Как сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП в своём Facebook, неизвестные сорвали ворота и ворвались на территорию храма.
"Срочно! В Васлововцах сорвали ворота. Ворвались на территорию. Религиозную общину прижали к двери храма", — сказано в заявлении.
В УПЦ МП подчеркнули, что храм пытаются отобрать представители Православной церкви Украины на основе документов, выданных облгосадминистрацией.
Напомним, ранее на Волыни приверженцы ПЦУ и Московского патриархата устроили жестокий мордобой.