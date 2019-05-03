На Волыни приверженцы ПЦУ и Московского патриархата устроили жестокий мордобой

Причиной конфликта стал храм в селе Четвертня / volynua.com

В селе Четвертня Волынской области приверженцы Московского патриархата напали на местных жителей, которые являются сторонниками Православной церкви Украины.

Как передает ВолиньUA, жертвами избиения стали двое членов инициативной группы, которые собирали подписи в поддержку ПЦУ.

Сообщается, что сторонники УПЦ МП ночью пытались проникнуть в храм ПЦУ, в результате нападения пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Волынскую областную клиническую больницу.

При этом у 64-летнего мужчины были диагностированы повреждения ребер, а по словам родных, его состояние значительно ухудшилось. Другой избитый 70-летний прихожанин пожаловался врачам на боли в брюшной полости.

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В материале подчеркивается, что накануне в Четвертне за сохранение принадлежности храма к Московскому патриархату проголосовало 128 человек и еще 42 человека подали письменные заявления, в то же время во время собрания в Доме культуры 257 селян проголосовали за переход к ПЦУ и подали 150 письменных заявлений.

Напомним, ранее ПЦУ обвинила УПЦ МП в попытке отжать храм на Ровенщине.