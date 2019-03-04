Бывшая УПЦ обвинила Правый сектор в нападении на храм под Тернополем

4 марта 2019, 09:48

Сторонники новой церкви якобы и раньше пытались "захватить" храм.

Богослужение УПЦ МП
Богослужение УПЦ МП / ТСН

Представители Правого сектора и Православной церкви Украины (ПЦУ) якобы заняли храм в селе Гнездично Тернопольской области.

Об этом сообщила пресс-служба бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Сложилась такая ситуация, что в храме находилось около 30 членов религиозной общины УПЦ, вся община ПЦУ, часть Правого сектора и полиция. После криков и толканий, сторонники ПЦУ во главе с псевдосвященником (Иваном) Лесиком под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ", - сказано в сообщении.

По словам настоятеля прихода УПЦ протоиерея Стефана Балана, инцидент произошел 3 марта. Священник утверждает, что сторонники новой церкви и раньше пытались "захватить" храм.

Ранее сообщалось, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей отказалпатриарху Антиохийскому Иоанну Х в ответ на просьбу о всеправославном обсуждении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Украина Правый сектор УПЦ МП Тернопольская область ПЦУ
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