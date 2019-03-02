Варфоломей принял важное решение по автокефалии ПЦУ

Патриарх Варфоломей / president.gov.ua

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х в ответ на просьбу о всеправославном обсуждении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщает Сerkvarium, с такой же просьбой к Константинополю обращались Польская и Чешская православные церкви.

По мнению Варфоломея, проводить собрание православных церквей по вопросу ПЦУ бесполезно. Кроме того, на таком собрании должны присутствовать представители ПЦУ, которую не признает РПЦ.

"Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в ответе Варфоломея.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.