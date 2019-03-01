Варфоломей отказался обсуждать украинский вопрос на общеправославном уровне

Вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей заявил о том, что Константинопольский патриархат не будет обсуждать украинский церковный вопрос на всеправославном уровне.

"После того, когда четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", - сказано в письме Варфоломея в адрес Антиохийского патриарха Иоанна.

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Говоря о предоставлении автокефалии Украине он подчеркнул, что руководствовался "любовью и самопожертвованием", при этом "без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола", а также "следуя церковной традиции и канонам", передает mospat.ru.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.