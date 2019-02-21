"Аннексия" православных церквей: у Онуфрия раскусили хитрый план Варфоломея

21 февраля 2019, 10:27

Ситуация с ПЦУ может служить прологом к легализации претензий Фанара на руководство другими церквями.

Богослужение УПЦ МП
Богослужение УПЦ МП / ТСН

Вселенский патриархат стремится установить свою власть над другими православными церквями, заявил управляющий делами Украинской Православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В качестве своего аргумента он напомнил о том, что в томосе об автокефалии Православной церкви Украины главой признается Константинополь.

"Признает, что особо подчеркивается в документе, "как и другие Патриархи и Предстоятели". Эта знаковая по своему смыслу формулировка наталкивает на мысль о том, что ситуация с ПЦУ может служить прологом к полномасштабной легализации претензий Фанара на руководство другими Поместными Церквями. Ведь те Церкви, которые пойдут на признание ПЦУ и будут считать дарованный ей томос легитимным, де-факто согласятся с тем, что Константинопольский патриархат является и их главой", - подчеркнул Антоний в интервью газете Эстонской Православной церкви Православный собеседник.

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Антоний также опасается, что на деле все реальные полномочия по управлению церквями постараются закрепить за Вселенским престолом.

Говоря о переходе общин УПЦ МП в ПЦУ он сказал, что в действительности в ПЦУ перешло около 40 храмов Московского патриархата, а не 200 приходов, как называлось ранее.

"Практически столько же были отобраны у нас в результате рейдерских захватов. В остальных же случаях присутствуют различные конфликтные ситуации, которые инспирируются извне, а не разворачиваются внутри религиозных общин", - добавил Антоний.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.

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УПЦ МП Варфоломей Константинополь автокефалия Томос ПЦУ
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