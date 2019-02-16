Церковный дресс-код: Епифаний рассказал о реформах в ПЦУ

16 февраля 2019, 20:53

Человек, впервые переступивший порог храма, не должен испытывать преград, считает предстоятель ПЦУ.

Епифаний
Митрополит Епифаний

Служителям церкви не стоит чинить препятствий людям, которые впервые пересекают порог храма, даже несмотря на их внешний вид, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

При этом человек, впервые переступивший порог храма, не должен испытывать преград, которые иногда ставит старшее поколение, подчеркнул он во время своего визита на Буковину, передает Укринформ.

"Например, что женщинам обязательно нужно быть в платке и иметь определенный вид. Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции, чтобы мы не чинили препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит. То есть, если он придет впервые, он потом придет и второй, и третий раз, он поймет и осознает, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не захочет прийти в храм", - сказал Епифаний.

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Он также подчеркнул, что имеет реформаторскую позицию относительно вопроса о переносе некоторых церковных праздников.

"Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока что не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении", - добавил митрополит.

Напомним, священник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церкви. Философ подчеркнул, что это не вопрос библейских принципов, а скорее традиций и культуры определенной общины.

Ранее священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. По Библии, необходимо давать отдых не только человеку, но также животным и земле, напомнил протоиерей Георгий.

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автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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