Священник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церкви

Георгий Коваленко считает, что женщина смело может заходить в церковь без платка / Главред

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко утверждает, что в послании апостола Павла есть упоминание о том, что женщина должна приходить в церковь с покрытой головой.

Во время чата в «Главреде» он подчеркнул, что отсутствие головного убора у женщины не является каким-то серьезным проступком.

«Апостол говорит, что, если женщина не хочет покрывать голову, то пусть и стрижется. А сегодня большинство наших женщин имеют стрижки. Так, если буквально понимать апостола, то могут и не покрывать голову. С другой стороны, например, в Греции православные женщины посещают храмы и молятся с непокрытыми головами», - отметил собеседник.

Он акцентировал та том, что в Украине относительно данных канонов свои традиции и условности.

«Что касается Украины, то у нас есть огромные традиции женских головных уборов, которые женщины начинали носить обычно после свадьбы. С другой стороны, именно в Украине мы имеем единую православную икону Божьей Матери, где Богородица изображена с непокрытой головой. Это Ахтырская икона, прославившаяся в городе Ахтырка Сумской области. Кстати, там существовала традиция ходить в храм, где хранилась эта икона, без платка. Хотя духовенство пыталось с этим постоянно бороться», - заметил священник.

По словам Коваленко, во многих регионах Украины придерживаются строго правила, согласно которому девушка с определенного возраста должна заходить в храм с покрытой головой. Он подчеркнул, что это лишь «вопрос традиции, культуры и собственного выбора человека или сообщества».

«Например, в нашей православной общине никто не будет от женщины ни требовать обязательно надеть платок, ни принудительно его снимать. Лично для меня и моих прихожан это вопрос не принципиальный, потому что внешние традиции могут меняться и настоящая красота, как говорил тот же апостол, не во внешнем плетении волос», - подытожил богослов.

Ранее Коваленко ответил на вопрос, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.