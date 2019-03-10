ПЦУ обвинила УПЦ МП в попытке отжать храм на Ровенщине

В селе Сестрятин Радивиловского района Ровенской области представители УПЦ МП заблокировали вход в храм местным жителям.

Как рассказали в Ровенской епархии Православной церкви Украины, инцидент произошел в воскресенье, 10 марта. При этом около десятка священнослужителей Московского патриархата вместе с завезенными людьми пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт, проклиная и оскорбляя местных прихожан.

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В сообщении отмечается, что несмотря на провокации, общине все же удалось зайти в свой храм и вместе со своим новым настоятелем начать воскресное богослужение.

В епархии пояснили, что в феврале Свято-Николаевская община села Сестрятин абсолютным большинством своих голосов вышла из состава Московского патриархата и законно решила присоединиться к Православной церкви Украины.

Напомним, ранее представителей Правого сектора и ПЦУ обвинили в захвате храма в Тернопольской области.